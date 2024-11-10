Наводнение в Валенсии. Ученый считает, что трагедия случилась из-за преступного бездействия властей

За последние две недели Испания пережила один из самых сильных ливней века в результате довольно частого на Пиренейском полуострове природного явления, которое ученые называют «изолированной депрессией в высоких слоях атмосферы» или по его аббревиатуре DANA.
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