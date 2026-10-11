Западную Украину трясет от взрывов: новое супероружие ломает ход СВО

Реактивный российский беспилотник «Герань» впервые долетел до Львова. Днем ранее — до Ивано-Франковска.
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