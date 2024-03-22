"Это будет настоящая война за Одессу": Пошаговый план вторжения НАТО озвучен и неизбежен

N Nata У Макрона в панталонах свербит, так пусть к венерологу на прием идет.А то из-за своей хвори свои же граждан на смерть посылает.

М Мария Боюсь, что при его ориентации потребуется и проктолог! У этой категории больных самой частой причиной недомоганий является выпадение прямой кишки и недержание кала.