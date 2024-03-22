"Это будет настоящая война за Одессу": Пошаговый план вторжения НАТО озвучен и неизбежен Царьград Коллаж Царьграда Париж и Лондон двигаются в сторону дальнейшей эскалации украинского конфликта с прямым вовлечением части стран – участниц Североатлантического альянса.
"Это будет настоящая война за Одессу": Пошаговый план вторжения НАТО озвучен и неизбежен
Комментарии
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N
Nata
У Макрона в панталонах свербит, так пусть к венерологу на прием идет.А то из-за своей хвори свои же граждан на смерть посылает.
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14 час.
М
Мария
Боюсь, что при его ориентации потребуется и проктолог! У этой категории больных самой частой причиной недомоганий является выпадение прямой кишки и недержание кала.
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14 час.
Любовь Уваисова
Как НАТО пытается пролезть в Черное море и сколько уже раз . И никогда не получается.Сила за Россией и Бог с нами!
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8 час.
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