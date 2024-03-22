Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 735 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Надежда Левченко
    Ну, Петр, ну, Толстой! Не ожидала! Ничего не испугался, прошелся по французам! Молодец! Прям, гордость зашкаливает, ч..."Все ваши солдаты...
  • Андрей Равдин
    На радио и телевидение этих "испуганных и не очень патриотов" нельзя пускать ни под каким видом. Вернуться в страну, ...В Госдуме предлож...
  • Erl Schweizer
    Димыч, критикуешь других, это правильно. Можно и тебе задать вопрос? Что ты имеешь в финансовом выражении от Российск...О пользе французс...

"Это будет настоящая война за Одессу": Пошаговый план вторжения НАТО озвучен и неизбежен

"Это будет настоящая война за Одессу": Пошаговый план вторжения НАТО озвучен и неизбежен

"Это будет настоящая война за Одессу": Пошаговый план вторжения НАТО озвучен и неизбежен Царьград Коллаж Царьграда Париж и Лондон двигаются в сторону дальнейшей эскалации украинского конфликта с прямым вовлечением части стран – участниц Североатлантического альянса.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
N
Nata
У Макрона в панталонах свербит, так пусть к венерологу на прием идет.А то из-за своей хвори свои же граждан на смерть посылает.
Ответить
14 час.
М
Мария
Боюсь, что при его ориентации потребуется и проктолог! У этой категории больных самой частой причиной недомоганий является выпадение прямой кишки и недержание кала.
Ответить
14 час.
Любовь Уваисова
Как НАТО пытается пролезть в Черное море и сколько уже раз . И никогда не получается.Сила за Россией и Бог с нами!
Ответить
8 час.

Картина дня

наверх
Задать вопрос доктору