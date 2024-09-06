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Военное обозрение

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Визит российского лидера в Монголию – природный газ, МУС и синергия многих интересов

Визит российского лидера в Монголию – природный газ, МУС и синергия многих интересов

В Улан-Баторе по объективным причинам спокойно смотрят на тему МУС и Украины, но главное тут – сложные формулы по природному газу.

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