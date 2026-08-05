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Авторадио

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В России предложили усилить контроль за тарифами на сообщения

Ассоциация банков России призвала внимательнее контролировать тарифы операторов связи.  Как пишет «Российская газета», за последние два года средняя стоимость СМС-сообщений для организаций выросла почти на 140%.

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