В России предложили усилить контроль за тарифами на сообщения

Ассоциация банков России призвала внимательнее контролировать тарифы операторов связи. Как пишет «Российская газета», за последние два года средняя стоимость СМС-сообщений для организаций выросла почти на 140%.
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