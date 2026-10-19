Israeli police said they arrested 10 settlers accused of attacking a group of Palestinian olive pickers and journalists in the West Bank last week.
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