Зов судьбы и благие намерения, спасшие жизнь

Стремление помочь ближнему – не такое уж частое явление в нашем мире. Тем более бескорыстно. Но, вероятно, кто-то невидимый и всемогущий всё же следит за процессами, если всё оборачивается как в случае с этим человеком.
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