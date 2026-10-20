Украина должна сама захотеть урегулировать эту войну, — Трамп. «Зеленскому нужно урегулировать эту войну, и если он этого не захочет, думаю, это приведёт к очень плохим последствиям».
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