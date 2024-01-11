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Bloomberg: в США обеспокоены разногласиями между Зеленским и Залужным

Bloomberg: в США обеспокоены разногласиями между Зеленским и Залужным

Украинские военные готовят военную стратегию на наступивший год, однако американские чиновники опасаются, что работа над ней замедлится из-за разногласий между президентом страны Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным.

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