В Санкт-Петербурге банда азербайджанцев держит в страхе сразу несколько районов города

Л Лидия Ты наверное не в курсе, бравые пацаны сдриснут как только повесточки получат... А я не дома, я у самой ленточки.

Александр Рожков А все потому, что толерантные власти практически уничтожили, зарождавшиеся в России в 90 - е и начале 2000 ных, русские национальные движения, которые, конечно, не отличались галантностью к инородцам, но могли бы придавить в зародыше все эти наглые банды эмигрантов. Снявши голову, по волосам не плачут.