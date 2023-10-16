Юрий Кот Тг-канал Многонационал сообщает, что в Санкт-Петербурге банда азербайджанцев держит в страхе сразу несколько районов города: они избивают людей (русских, естественно), устраивают погромы в заведениях общественного питания, торговых центрах, совершают постановочные ДТП и ряд других преступлений.
В Санкт-Петербурге банда азербайджанцев держит в страхе сразу несколько районов города
Комментарии
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Л
Лидия
Ты наверное не в курсе, бравые пацаны сдриснут как только повесточки получат... А я не дома, я у самой ленточки.
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20 час.
Александр Рожков
А все потому, что толерантные власти практически уничтожили, зарождавшиеся в России в 90 - е и начале 2000 ных, русские национальные движения, которые, конечно, не отличались галантностью к инородцам, но могли бы придавить в зародыше все эти наглые банды эмигрантов. Снявши голову, по волосам не плачут.
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20 час.
Андрей Павлов
Сейчас самое время возрождать. Но это стало сложно. Обмен информацией под контролем. Это чуркам можно через интернет организовываться, а русских сразу повяжут.
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19 час.
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