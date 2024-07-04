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Аргументы недели

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Полянский: Запад проявляет бессильную злобу новыми пакетами помощи Украине

Полянский: Запад проявляет бессильную злобу новыми пакетами помощи Украине

Запад проявляет бессильную злобу новыми пакетами помощи киевской стороне. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя Российской Федерации при ООН Дмитрий Полянский, который стал собеседником «Звезды».

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