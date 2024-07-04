Запад проявляет бессильную злобу новыми пакетами помощи киевской стороне. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя Российской Федерации при ООН Дмитрий Полянский, который стал собеседником «Звезды».
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