Минтранс рассмотрит инициативу «Аэрофлота» по легализации овербукинга

«Аэрофлот» представил Министерству транспорта России концепцию изменений в Воздушный кодекс, предполагающую возможность овербукинга — продажи билетов сверх доступных мест — с обязательной компенсацией пассажирам в случае отказа в перелете.
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