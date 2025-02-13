Честь и слава: на Кубани участники ВОВ станут почетными гражданами своих муниципалитетов

Губернатор Вениамин Кондратьев подчеркнул важность заботы о ветеранах. На Кубани проживает всего 4424 ветерана, включая участников блокады Ленинграда и тружеников тыла, из которых 275 человек — непосредственные участники боевых действий Великой Отечественной войны.
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