Честь и слава: на Кубани участники ВОВ станут почетными гражданами своих муниципалитетов

Губернатор Вениамин Кондратьев подчеркнул важность заботы о ветеранах. На Кубани проживает всего 4424 ветерана, включая участников блокады Ленинграда и тружеников тыла, из которых 275 человек — непосредственные участники боевых действий Великой Отечественной войны.