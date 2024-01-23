Bloomberg: фейковое сообщение Байдена вызвало беспокойство в США перед выборами

Мировые эксперты по дезинформации встревожены влиянием политических фейков на выборы после публикации фальшивого аудиосообщения, в котором якобы президент США Джо Байден выступает с призывом не голосовать на праймериз в Нью-Гемпшире.
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