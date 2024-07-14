Пресс-секретарь Трампа назвал инцидент со стрельбой на митинге отвратительным

Global Look Press/Xin Hua Пресс-секретарь экс-президента США Дональда Трампа Стивен Чунг назвал отвратительным инцидент со стрельбой, произошедшей 13 июля на митинге в Пенсильвании, в результате которой Трамп был ранен.
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