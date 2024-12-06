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Украинское подполье: В Черниговской области ударом ВС России накрыт пункт дислокации говорящих на русском бандеровцев

Украинское подполье: В Черниговской области ударом ВС России накрыт пункт дислокации говорящих на русском бандеровцев

ВС России продолжают наносить точечные удары по выявленным целям, в том числе и в глубине территории Украины.

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