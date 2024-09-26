Водитель из Надыма едва не попал в ДТП из-за перебоя в работе светофора. Видео

Автолюбительница Надыма (ЯНАО) столкнулась с неисправностью в работе светофора на перекресте между улицей Игоря Шаповалова и пятым проездом — сперва автомобильный светофор горел красным, потом резко загорелся зеленый без сигнала предупреждения.
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