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В Польше могут увеличить штрафы за нарушение эпидемических ограничений

Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский в ходе пресс-конференции заявил, что, несмотря на существующий в стране режим социальных и экономических ограничений, связанных с пандемией коронавируса, многие граждане пренебрегают его правилами.

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