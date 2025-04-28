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В кино — сенсация мирового проката «Грешники». Почему стоит увидеть блокбастер о схватке американских гангстеров с вампирами?

В кино — сенсация мирового проката «Грешники». Почему стоит увидеть блокбастер о схватке американских гангстеров с вампирами?

В российских кинотеатрах появились «Грешники» Райана Куглера — пока что главная сенсация года, самый кассовый за шесть лет оригинальный фильм в мировом прокате, который и зрители, и критики вовсю объявляют современной классикой.

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