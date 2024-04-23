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Закон, порядок, государство

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На военной базе ЮВО в Армении будут проведены сборы с сержантами

На военной базе ЮВО в Армении будут проведены сборы с сержантами

С военнослужащими проведут занятия по организации работы личного состава во время учебных занятий, составления документации и общей методике проведения мероприятий учебно-боевой подготовки.

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