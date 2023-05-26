Назад в 90-е: похищения людей продолжаются в Приморье

Ещё одно похищение человека произошло в Приморье. На этот раз с заявлением в полицию обратилась 33-летняя жительница Владивостока, которую трое мужчин в камуфляжной одежде и в масках насильно посадили в автомобиль и увезли в район гаражного кооператива, сообщает ИА DEITA.
Популярные статьи
- «Надо у олигархов всё отобрать, иначе мы пожалеем»- неожиданная реакция Госдумы на предложение Бастрыкина о национализации
- Порвать "красные линии" ракетами Taurus: Русские преподали урок США и Британии. Германия на очереди
- В субботу 20.05.2023, около полудня Артемовск был взят под полный контроль российских сил
Свежие комментарии