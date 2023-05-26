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Назад в 90-е: похищения людей продолжаются в Приморье

Назад в 90-е: похищения людей продолжаются в Приморье

Ещё одно похищение человека произошло в Приморье. На этот раз с заявлением в полицию обратилась 33-летняя жительница Владивостока, которую трое мужчин в камуфляжной одежде и в масках насильно посадили в автомобиль и увезли в район гаражного кооператива, сообщает ИА DEITA.

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