Назад в 90-е: похищения людей продолжаются в Приморье

Ещё одно похищение человека произошло в Приморье. На этот раз с заявлением в полицию обратилась 33-летняя жительница Владивостока, которую трое мужчин в камуфляжной одежде и в масках насильно посадили в автомобиль и увезли в район гаражного кооператива, сообщает ИА DEITA.