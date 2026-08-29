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Разрыв с сыном медиамагната, споры за песни и громкие ссоры: почему обсуждают Люсю Чеботину

Разрыв с сыном медиамагната, споры за песни и громкие ссоры: почему обсуждают Люсю Чеботину

Люся Чеботина и не думает ставить карьеру на паузу, хотя слухи об её уходе со сцены всплывают регулярно.

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