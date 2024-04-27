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Генерал Алексеев против генерала Иванова: почему арест замминистра связывают с именно с ним

Генерал Алексеев против генерала Иванова: почему арест замминистра связывают с именно с ним

Генерал-лейтенант Алексеев. ФОТО: ИГОРЬ ИВАНКО/АГН "МОСКВА", МИНОБОРОНЫ РОССИИ Вчера 3,9K прочитали Каким образом вскрытие коррупционного пузыря в МО может быть связано с именем "Евгений"? Алексей НИКИТИН Самой распространенной реакцией на арест заместителя министра обороны Тимура Иванова было удивление: неужели никто не видел раньше всего этого вопиющего безобразия? Этих хором на Рублевке и в центре Москвы, этих обширных бизнес-связей, кричащей роскоши ? И чему надо было случиться, чтобы все генеральское исподнее оказалось вывернуто наружу? Самой распространенной версией среди экспертов на сегодня считается версия демонтажа группы «крепких хозяйственников» в МО силами другой влиятельной группы, к которой причисляли и генерала Армагедона, и занимавшего пост первого заместитель начальника Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба Вооруженных сил России Владимира Алексеева.

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