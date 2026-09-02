Гороскоп на 02.09.2026. Важные прорывы, неожиданные повороты и серьезные испытания для каждого знака зодиака.

Овнам пришло время активизировать старые планы и идеи. Вершите судьбу по своему усмотрению, дейстуйте решительно и настойчиво.
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