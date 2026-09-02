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Царьград

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Россияне доверяют здоровье соцсетям: лишь 16% идут к врачам

Россияне доверяют здоровье соцсетям: лишь 16% идут к врачам

Социальные сети превратились для жителей России в главный источник информации о здоровье. К такому выводу пришли авторы опроса, результаты которого представила руководитель Национального фитнес-сообщества Елена Силина в беседе с NEWS.

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