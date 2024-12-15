Stoke Space успешно испытала сложный двигатель FFSC на новом вертикальном стенде

В минувшую среду стартап Stoke Space, базирующийся в Кенте (штат Вашингтон) успешно провёл испытание двигателя первой ступени своей ракеты на новом вертикальном испытательном стенде в Мозес-Лейк, Вашингтон.
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