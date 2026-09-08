Заур Тедеев: «В «Зените» что-то не в порядке, ментальный кризис. Семак – великий специалист для российской реальности, но сегодня обстановку в коллективе никак не назовешь правильной»

Заур Тедеев высказался о победе ЦСКА над «Зенитом» (2:1) в Альфа-Банк РПЛ. – Самый большой для вас в минувшем туре – домашнее поражение «Зенита» от ЦСКА? – Нет, поскольку в « Зените » что-то не в порядке.