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Заур Тедеев: «В «Зените» что-то не в порядке, ментальный кризис. Семак – великий специалист для российской реальности, но сегодня обстановку в коллективе никак не назовешь правильной»

Заур Тедеев высказался о победе ЦСКА над «Зенитом» (2:1) в Альфа-Банк РПЛ. – Самый большой для вас в минувшем туре – домашнее поражение «Зенита» от ЦСКА? – Нет, поскольку в « Зените » что-то не в порядке.

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