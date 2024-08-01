Косметолог Курчина: признаки старения появляются, когда мышцы спазмированы

Похудение — это процесс, который многие связывают с улучшением здоровья и внешнего вида. Однако при резком похудении кожа зачастую не успевает сократиться и начинает обвисать, тем самым у человека начинает проявляться раннее старение кожи и морщины.
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