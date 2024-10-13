Трамп выразил опасение, что близится третья мировая война

Экс-президент Соединенных Штатов, кандидат от республиканцев на пост главы Белого дома Дональд Трамп опасается, что из-за политики правящей демократической администрации может в ближайшие четыре месяца начаться третья мировая война.
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