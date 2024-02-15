Усыпальница древних цивилизаций и жемчужина морей:10 мест,которые обязательно стоит увидеть в Турции

Восточная сказка: Самые красивые снимки Турции. Турция – захватывающая история о падении Трои, красочная экскурсия по древним храмам и руинам старых городов, релаксирующий отдых на побережье лазурного моря, сотни снимков чарующей природы, полные карманы местных сладостей, специй и различных безделушек, охапка ярчайших впечатлений от полёта на огромном воздушном шаре над каменистой Каппадокией, а ещё – это тысяча и одна ночь головокружительных приключений по самым живописным местам восточной жемчужины.