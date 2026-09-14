Литва направляет Украине 0,25% ВВП

Нынешнее руководство Украины благодарно Литве за финансовую и другую помощь. Об этом 14 сентября заявил украинский премьер-министр Сергей Корецкий по итогам переговоров с литовским коллегой Миндаугасом Синкявичюсом .
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