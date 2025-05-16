Китай поддерживает создание независимого палестинского государства 

Китай продолжит вместе со всеми миролюбивыми странами усилия по реализации решения о создании двух государств и всеобъемлющего, справедливого и постоянного урегулирования палестинского вопроса, чтобы День Накбы навсегда стал частью истории, сообщает romanian.
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