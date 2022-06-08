В России начали закрываться официальные магазины Huawei

Компания Huawei начала закрывать официальные магазины в России, сообщает «РИА Новости». По данным агентства, из 19 магазинов прекратили работу уже четыре.
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