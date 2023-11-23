Залужный считает ситуацию для ВСУ затруднительной, но контролируемой

Залужный назвал ситуацию на фронте для Киева затруднительной, но контролируемой ВСУ продолжают вести оборонительные и наступательные операции, для Киева ситуация на поле боя затруднительна, но контролируемая, заявил главком ВСУ Залужный.
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