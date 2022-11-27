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Саудовский «Аль-Наср» предлагает Роналду контракт на 3 года с зарплатой 75 млн долларов (CBS Sports)

Клуб из Саудовской Аравии намерен подписать Криштиану Роналду. «Аль-Наср» хочет подписать португальца в качестве свободного агента в январе и ведет переговоры с его представителями, сообщает CBS Sports.

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