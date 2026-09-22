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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Игнатов, Колесников, Сарновская и еще 10 российских фигуристов получили нейтральный статус

Международный союз конькобежцев (ISU) одобрил нейтральный статус еще 13 российским фигуристам.  Спортсмены получили право выступать на международных соревнованиях под эгидой ISU.

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