Спецпредставитель Трампа опубликовал фото Киева после взрывов

Специальный представитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог вчера опубликовал в соцсети фотографию Киева, на которой видны столбы дыма, поднимающиеся над городом после ночных взрывовСпециальный представитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог вчера опубликовал в соцсети фотографию Киева, на которой видны столбы дыма, поднимающиеся над городом после ночных взрывов.
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