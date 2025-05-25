Спецпредставитель Трампа опубликовал фото Киева после взрывов

Специальный представитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог вчера опубликовал в соцсети фотографию Киева, на которой видны столбы дыма, поднимающиеся над городом после ночных взрывовСпециальный представитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог вчера опубликовал в соцсети фотографию Киева, на которой видны столбы дыма, поднимающиеся над городом после ночных взрывов.