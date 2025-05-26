В Санкт-Петербурге погиб подросток, находившийся на крыше электропоезда

Проверку по факту смертельного травмирования несовершеннолетнего в Санкт-Петербурге проводит Санкт-Петербургская транспортная прокуратура, сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры 26 мая в Telegram-канале.
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