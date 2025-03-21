Украина не получит дополнительной военной помощи от ЕС из-за Каи Каллас

Брюссель — Верховный дипломат Европы Кая Каллас всерьез надеялась задействовать до 40 миллиардов евро военной помощи, чтобы укрепить украинский фронт и усилить позиции Киева на предстоящих переговорах с Россией.
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