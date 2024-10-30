Думали, что червь: в Москве спасли женщину с 25-сантиметровым тромбом в мозгу

Московские врачи спасли 35-летнюю женщину с острым ишемическим инсультом, удалив из ее мозговой артерии огромный 25-сантиметровый тромб, сообщает официальный Telegram-канал Департамента здравоохранения столицы.
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