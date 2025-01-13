Бизнесмен из Ленобласти намерен банкротить автосервис в ЯНАО

В Лабытнанги (ЯНАО) под угрозой банкротства находится компания «Арктиктрансэнергосервис» («АТЭС»). Сумму в размере 172 млн рублей требует вернуть предприниматель из Ленинградской области, который купил долги предприятия по переуступке прав.