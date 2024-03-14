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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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7 лет за защиту отца и матери от Вагинака с топором

7 лет за защиту отца и матери от Вагинака с топором

# Чернильница Друзья, довольно часто мы с вами обсуждаем какие-то происшествия где те, кто мог бы оказать другому человеку помощь, в том числе и физическую, просто отводят глаза в сторону и предпочитают не замечать происходящего.

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Комментарии
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ВД
Вовладар Даров
Вагинак это связано как то с вагиной?
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17 час.
ВЧ
Владимир Черноморский
А потом удивляемся почему такие вот ваганаки творят беспредел по всей России, а потому что их выпустят и обвинят защитника, в их собственной виновности, типа надо было по головке погладить, пока он родственников топором рубить будет. Вот они и корни беспредела инородцев, а руководству все равно
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14 час.
Уя
Уфимцев я
Сколько... &quot;нехороших&quot; людей проникло в следственные органы, в милицию-полицию, в наши (а наши ли они?) суды. А ведь всех судей назначает лично президент. Кто же такие &quot;красивые&quot; объективки на всех этих &quot;деятелей&quot; составляет? Кто это там, в администрации президента, такой умный-умный? кого это там кириенко-израитель понабирал за все эти годы? может быть, пора и там порядок навести?
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4 час.

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