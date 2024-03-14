7 лет за защиту отца и матери от Вагинака с топором

А потом удивляемся почему такие вот ваганаки творят беспредел по всей России, а потому что их выпустят и обвинят защитника, в их собственной виновности, типа надо было по головке погладить, пока он родственников топором рубить будет. Вот они и корни беспредела инородцев, а руководству все равно

Уя

Уфимцев я

Сколько... "нехороших" людей проникло в следственные органы, в милицию-полицию, в наши (а наши ли они?) суды. А ведь всех судей назначает лично президент. Кто же такие "красивые" объективки на всех этих "деятелей" составляет? Кто это там, в администрации президента, такой умный-умный? кого это там кириенко-израитель понабирал за все эти годы? может быть, пора и там порядок навести?