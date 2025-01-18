В Вашингтоне прошла тысячная акция протеста против Трампа. Чем не нравится американцам избранный президент США?

В Вашингтоне тысячи американцев вышли на протест против политики Трампа Тысячи участников протеста против политики избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа собрались в субботу, 18 января, в центре Вашингтона.
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