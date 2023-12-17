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В Словакии перевернулся автобус с украинцами

В Словакии перевернулся автобус с украинцами

В Словакии автобус, в котором находились люди с Украины, попал в аварию. Об этом рассказал журналист Виталий Глагола в своем Telegram-каналею По его данным, ДТП случилось недалеко от села Даргов Требишевского района примерно в семь утра.

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Комментарии
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Evgeniy LeV
Это русские хакеры из Кремля перехватили управление автобусом с хохлами, и специально, по личному указанию ВВП, перевернули его!  А ибо нехер!!! 😀
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