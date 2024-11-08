Какие неожиданные изменения внесли выборы в жизнь американцев

Вот до чего Путин Америку довёл! А, нет, не Путин. Это Трамп, вновь избранный президент, ещё не вступивший в должность, настолько запугал некоторых американских избирателей, что они решили радикально изменить свою жизнь.
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