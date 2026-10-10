Протест против безопасности пассажиров задерживает Джиро-ди-Ломбардия

Источник изображения, Getty Images By Mike Peter BBC Sport journal Published 17 minutes ago Riders at the Giro di Lombardia staged a protest which delay the start of the race for five minutes as they wanted to draw attention to safety concerns after a series of incident.
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