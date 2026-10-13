В Брянской области выросли цены на продукты и общепит

Куриные яйца в Брянской области подорожали на 8,8%, гречка — на 7,6%, свежие помидоры — на 7,1%.В Брянской области в сентябре существенно выросла стоимость ряда популярных продуктов питания.
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