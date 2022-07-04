Аргументы недели

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Жители Челябинской области стали выкидывать меньше мусора

Жители Челябинской области стали выкидывать меньше мусора

Масса ТКО за год снизилась на 6,6%. Телеграм-канал «Глав.Индекс» представил рейтинг регионов Уральского федерального округа по массе твердых коммунальных отходов на одного городского жителя в 2021 году по сравнению с 2020.

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