Жители Челябинской области стали выкидывать меньше мусора

Масса ТКО за год снизилась на 6,6%. Телеграм-канал «Глав.Индекс» представил рейтинг регионов Уральского федерального округа по массе твердых коммунальных отходов на одного городского жителя в 2021 году по сравнению с 2020.
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