Кого нужно перекрыть в сетях?

Общение в сетях может начинаться полностью безвредно, однако, если не заострять внимания на определенные «звоночки», связанные с собеседником, то вы рискуете как минимум испытать нехорошие эмоции, а может быть, и лишиться каких-либо ресурсов, к примеру, денежных.