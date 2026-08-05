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temapenza

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Кого нужно перекрыть в сетях?

Общение в сетях может начинаться полностью безвредно, однако, если не заострять внимания на определенные «звоночки», связанные с собеседником, то вы рискуете как минимум испытать нехорошие эмоции, а может быть, и лишиться каких-либо ресурсов, к примеру, денежных.

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