Финансовые показатели тактики The Lamplighters League оказались очень слабыми и сильн...

Финансовые показатели тактики The Lamplighters League оказались очень слабыми и сильно разочаровали Paradox InteractiveParadox Interactive заявила, что тактическая игра The Lamplighters League получила “слишком слабый коммерческий прием, что является большим разочарованием”.
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