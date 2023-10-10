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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Финансовые показатели тактики The Lamplighters League оказались очень слабыми и сильн...

Финансовые показатели тактики The Lamplighters League оказались очень слабыми и сильн...

Финансовые показатели тактики The Lamplighters League оказались очень слабыми и сильно разочаровали Paradox InteractiveParadox Interactive заявила, что тактическая игра The Lamplighters League получила “слишком слабый коммерческий прием, что является большим разочарованием”.

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